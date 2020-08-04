Эксперты дали прогноз курса доллара до конца года

Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс составит 28,85 грн/доллар.

Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID-19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.

На 2021 год среднее значение курса ожидается на уровне 28,60 грн/доллар.



Таблица: Минэкономики

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Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.

Справка Finance.ua:

Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 28-29 за доллар на конец года.

Министр финансов Сергей Марченко считает, что сейчас в Украине нет оснований для влияния на курс гривны.