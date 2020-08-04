Эксперты дали прогноз курса доллара до конца года

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Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс составит 28,85 грн/доллар.
Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID-19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.
На 2021 год среднее значение курса ожидается на уровне 28,60 грн/доллар.
Таблица: Минэкономики
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Прогноз экономического и социального развития Украины на 2020-2024 годы рассчитан на базе материалов, предоставленных экспертами Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства финансов, Национального банка, государственных институтов, инвесткомпаний и банков.
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