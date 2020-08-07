Intel рассказала подробности новой линейки гибридных процессоров Tiger Lake

В ходе онлайн-конференции Architecture Day 2020 компания Intel поделилась исчерпывающими подробностями новой линейки процессоров Tiger Lake. Немало внимания было уделено микроархитектуре Willow Cove, а также были раскрыты цели и задачи, которые преследует чипмейкер.

Приоритетными устройствами, для которых, собственно, и разрабатываются процессоры Intel Tiger Lake, станут ноутбуки. Прямым конкурентом Tiger Lake будет поколение гибридных чипов Ryzen 4000. Сама по себе микроархитектура Willow Cove позиционируется как эволюционное развитие Sunny Cove, на базе которой построено семейство топовых процессоров Ice Lake.

Intel отметила, что изначально не планировала проводить глобальных изменений в архитектуре Willow Cove, поскольку кардинальное переосмысление затронет уже архитектуру Golden Cove, но всё же внесла немало нововведений и в основу процессоров Tiger Lake. Так, Willow Cove предусматривает изготовление посредством 10-нанометрового техпроцесса SuperFin, благодаря чему была повышена энергоэффективность ядер, способных теперь работать на частоте в 5,0 ГГц.

Система кэширования была переработана таким образом, что её объём увеличился с 512 КБ до 1,25 МБ на ядро, а сам L2-кэш стал неинклюзивным. На уровне ядра реализован механизм защиты Control Flow Enforcement. Что касается процессоров Tiger Lake, то представители Intel подчёркивают их позиционирование как идеальных платформ для ультрабуков и компактных ноутбуков. Похоже, что вся линейка будет представлена исключительно четырёхъядерными моделями, рабочие тактовые частоты которых будут выше семейства Ice Lake.

Изменения коснулись и шины памяти, которая теперь поддерживает сразу три стандарта: LPDDR4x-4267, DDR4-3200 и LPDDR5-5400 с максимальной пропускной способностью в 86 ГБ/с. Примечательно, что Intel использовала в архитектуре Willow Cove два независимых контроллера памяти для повышения эффективности. Процессоры Tiger Lake будут поддерживать Thunderbolt 4 и USB 4.0.

Отдельно компания отметила наличие графического ядра на архитектуре Xe-LP с 96 исполнительными блоками и независимым кэшем третьего уровня объёмом 3,8 МБ. Теоретическая производительность GPU в Tiger Lake оценивается в 2,5 — 2,7 Тфлопс, что на 50% выше показателей Vega в чипах AMD Renoir. Графика Xe-LP обеспечивает воспроизведение 8К-контента с частотой не менее 50 кадров в секунду, поддерживает подключение до четырёх мониторов, 12-битную глубину цвета, Dolby Vision и HDR 10. Максимальная частота обновления картинки может достигать 360 Гц.

Официальная презентация архитектуры и семейства процессоров Tiger Lake состоится 2 сентября.