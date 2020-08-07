SkyUp обновила осенне-зимнюю программу полетов

Авиакомпания SkyUp Airlines обновила осенне-зимнюю программу полетов из аэропортов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

“К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов. Шри-Ланка, ОАЭ, Израиль, Иордания, Китай, Сербия, Швеция, Словакия, Италия, Франция, Чехия – выбирайте, что больше по душе”, – сказали в авиакомпании.

Осенне-зимняя программа стартует 25 октября, исключением станет лишь маршрут Киев – Дубай – Киев, рейсы по которым начнутся 26 сентября дважды в неделю – каждую субботу и среду. Частота рейсов по маршруту будет постепенно добавляться, и уже с 25 октября рейсы будут выполняться 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, в SkyUp сообщили, что билеты на осенне-зимнюю программу уже в продаже.

Авиакомпания с 25 октября предлагает дополнительно такие маршруты из Киева:

Киев – Белград – Киев: вторник, пятница;

Киев – Братислава – Киев: четверг, воскресенье;

Киев – Стокгольм – Киев: вторник, пятница;

Киев – Амман – Киев: среда, воскресенье;

Киев – Коломбо – Киев: понедельник, четверг.

Одновременно из Львова с 25 октября добавили такие маршруты:

Львов – Дубай – Львов: среда, суббота;

Львов – Прага – Львов: вторник, четверг, воскресенье;

Львов – Париж (Бове) – Львов: вторник, пятница;

Львов – Тель-Авив – Львов: четверг, воскресенье.

Из Харькова с 25 октября добавили такие маршруты:

Харьков – Прага – Харьков: вторник, четверг;

Харьков – Дубай – Харьков: среда, суббота;

Харьков – Париж (Бове) – Харьков: четверг, воскресенье.

Напомним, один из крупнейших лоукостов Европы easyJet может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года.

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