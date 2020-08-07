SkyUp обновила осенне-зимнюю программу полетов

Авиакомпания SkyUp Airlines обновила осенне-зимнюю программу полетов из аэропортов Украины.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
“К ранее анонсированным европейским маршрутам с вылетом из Киева добавляются новые и уже знакомые с вылетом не только из столицы, но и из регионов. Шри-Ланка, ОАЭ, Израиль, Иордания, Китай, Сербия, Швеция, Словакия, Италия, Франция, Чехия – выбирайте, что больше по душе”, – сказали в авиакомпании.
Осенне-зимняя программа стартует 25 октября, исключением станет лишь маршрут Киев – Дубай – Киев, рейсы по которым начнутся 26 сентября дважды в неделю – каждую субботу и среду. Частота рейсов по маршруту будет постепенно добавляться, и уже с 25 октября рейсы будут выполняться 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Кроме того, в SkyUp сообщили, что билеты на осенне-зимнюю программу уже в продаже.
Авиакомпания с 25 октября предлагает дополнительно такие маршруты из Киева:
Одновременно из Львова с 25 октября добавили такие маршруты:
Из Харькова с 25 октября добавили такие маршруты:
Напомним, один из крупнейших лоукостов Европы easyJet может начать полеты в Украину уже в летнем сезоне навигации 2020 года.
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