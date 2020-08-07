Xiaomi анонсировала 100-ваттную автомобильную зарядку для смартфонов (фото)

Вместе с прозрачным телевизором на своем юбилейном презентационном мероприятии Xiaomi показала и менее эпатажные продукты. Одной из доступных новинок бренда стала компактная зарядка, примечательна своей мощностью: аксессуар способен выдать на смартфон до 100 Вт.
Как уверяют производители, зарядка с модельным номером 1A1C, совместима с прикуривателем на 12 и 24 В. Устройство может “раскачать” аккумулятор смартфона до 100% всего за 25 минут, сообщает Fone Arena.
Кроме порта USB Type-C, который обеспечивает выходную мощность до 100 Вт, устройство оснащено 18-ваттным разъемом USB Type-A. При одновременном подключении двух гаджетов USB Type-C будет выдавать не более 50 Вт.
Корпус аксессуара получил светодиодный индикатор, который меняет цвет в различных сценариях использования. Так, в режиме ожидания кольцо становится белым, при мощности 18 Вт – зеленым, при зарядке на 30 Вт и выше – синим, а в “турборежиме” – оранжевым.
Оснащение интеллектуальной микросхемой позволяет устройству распределять мощность, контролируя температуру корпуса. Предусмотрены 4 уровня защиты:
Автомобильное зарядное устройство Mi 100W 1A1C в черном цвете поступит в продажу в Китае 16 августа 2020 г. по цене 14 долларов.
Фото: Xiaomi
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