0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 277 0

Госдолг России превысил резервы правительства

Госдолг России превысил резервы правительства

Долг федерального правительства РФ на фоне кризиса вновь превысил его ликвидные резервы.

Об этом сообщает РБК после анализа статистики Минфина и ЦБ РФ.

Согласно этим данным динамика такова: 1 апреля финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 триллиона рублей: 17 триллионов против 14,5 триллиона рублей. В мае и июне госдолг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 триллионов рублей. 1 июля федеральный госдолг составлял 14,77 триллиона, что на 1,55 триллиона (примерно 21 млрд долларов) больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона).

Издание связывает это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, резким ростом расходов бюджета на поддержку российских семей и бизнеса. Издание отметило, что рост госдолга и снижение активов правительства не угрожают бюджетной стабильности.

Госдолг РФ стал положительным впервые с июня 2019 года.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.