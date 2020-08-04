Госдолг России превысил резервы правительства

Долг федерального правительства РФ на фоне кризиса вновь превысил его ликвидные резервы.

Об этом сообщает РБК после анализа статистики Минфина и ЦБ РФ.

Согласно этим данным динамика такова: 1 апреля финансовые активы правительства превышали его задолженность почти на 2,5 триллиона рублей: 17 триллионов против 14,5 триллиона рублей. В мае и июне госдолг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 триллионов рублей. 1 июля федеральный госдолг составлял 14,77 триллиона, что на 1,55 триллиона (примерно 21 млрд долларов) больше, чем депозиты правительства (13,22 триллиона).

Издание связывает это с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, резким ростом расходов бюджета на поддержку российских семей и бизнеса. Издание отметило, что рост госдолга и снижение активов правительства не угрожают бюджетной стабильности.

Госдолг РФ стал положительным впервые с июня 2019 года.