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Кипр меняет условия получения гражданства для инвесторов

Кипр меняет условия получения гражданства для инвесторов

Кипр ужесточил условия получения гражданства по инвестиционной программе.

Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Henley&Partners.

Компания сообщает, что в ее распоряжении имеются итоговые правки официальных изменений в миграционном законодательстве страны.

В компании выделили такие изменения в Инвестиционной программе Кипра для получения гражданства:

  • суммарная сумма взносов в благотворительные фонды выросла со 150 до 200 тыс. евро. При этом фонд можно выбрать из четырех утвержденных правительством (научные исследования, возобновляемая энергетика, инфраструктура, доступное жилье);
  • политически значимые лица (так называемые РЕРы), переставшие ими быть год и более назад, смогут претендовать на гражданство по инвестиционной программе, если источник происхождения их капиталов будет доказан;

Также в новых правилах уточняется понятие «несовершеннолетний ребенок». Под это определение подпадает ребенок не состоящих в браке супругов/партнеров (в том числе усыновленный/удочеренный или внебрачный), которому не исполнилось 18 лет.

Кроме того, претендовать на гражданство теперь смогут и родители мужа главного заявителя. Они смогут участвовать в программе в качестве зависимых заявителей при условии, что они приобретут дополнительную недвижимость стоимостью не менее EUR 500 000 (+ НДС) на Кипре. Недвижимость может быть приобретена коллективно на несколько семей.

В дополнение к финансовым и другим критериям, у претендента на гражданство должна быть справка об отсутствии судимости, выданная страной проживания не менее, чем за шесть месяцев до подачи заявления. Ранее срок давности справки составлял три месяца.

В то же время, количество граждан Кипра, которых инвестор должен трудоустроить, увеличилось с пяти до девяти человек.

Отмечается, что изменения будут опубликованы в одной редакции в официальном издании правительства (Government Gazette) в ближайшие недели.

Остальные правила остались неизменными. Гражданство можно получить, инвестировав:

  • в покупку жилой или коммерческой недвижимости от 2 млн евро;
  • не менее 2 млн евро в компании, которые фактически находятся и осуществляют деятельность на Кипре;
  • не менее 2 млн евро в альтернативные инвестиционные фонды или судоходную отрасль Кипра;
  • комбинируя перечисленные варианты.
По материалам НВ
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