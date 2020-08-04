Кипр меняет условия получения гражданства для инвесторов

Кипр ужесточил условия получения гражданства по инвестиционной программе.

Об этом говорится в сообщении международной консалтинговой компании Henley&Partners.

Компания сообщает, что в ее распоряжении имеются итоговые правки официальных изменений в миграционном законодательстве страны.

В компании выделили такие изменения в Инвестиционной программе Кипра для получения гражданства:

суммарная сумма взносов в благотворительные фонды выросла со 150 до 200 тыс. евро. При этом фонд можно выбрать из четырех утвержденных правительством (научные исследования, возобновляемая энергетика, инфраструктура, доступное жилье);

политически значимые лица (так называемые РЕР ы), переставшие ими быть год и более назад, смогут претендовать на гражданство по инвестиционной программе, если источник происхождения их капиталов будет доказан;

Также в новых правилах уточняется понятие «несовершеннолетний ребенок». Под это определение подпадает ребенок не состоящих в браке супругов/партнеров (в том числе усыновленный/удочеренный или внебрачный), которому не исполнилось 18 лет.

Кроме того, претендовать на гражданство теперь смогут и родители мужа главного заявителя. Они смогут участвовать в программе в качестве зависимых заявителей при условии, что они приобретут дополнительную недвижимость стоимостью не менее EUR 500 000 (+ НДС) на Кипре. Недвижимость может быть приобретена коллективно на несколько семей.

В дополнение к финансовым и другим критериям, у претендента на гражданство должна быть справка об отсутствии судимости, выданная страной проживания не менее, чем за шесть месяцев до подачи заявления. Ранее срок давности справки составлял три месяца.

В то же время, количество граждан Кипра, которых инвестор должен трудоустроить, увеличилось с пяти до девяти человек.

Отмечается, что изменения будут опубликованы в одной редакции в официальном издании правительства (Government Gazette) в ближайшие недели.

Остальные правила остались неизменными. Гражданство можно получить, инвестировав: