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Украинский Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России

Украинский Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России

Государственный Ощадбанк выиграл суд у Сбербанка России в споре за товарный знак. Ощадбанк отстаивал свое право на торговую марку.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, рассмотрение дела длилось более четырех лет. Во время судебного разбирательства были проведены три экспертизы, рассмотрены более 100 ходатайств сторон.

Дело касается запрета российскому Сбербанку использовать фирменное наименование «СБЕРБАНК” на территории Украины.

В споре Ощадбанк настаивает на незаконности переименования украинской “дочки” Сбербанка России на Сбербанк и в января 2016 года заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности.

В Ощадбанке считают, что Сбербанк России незаконно использует торговую марку «СБЕРБАНК”, что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение.

Под данным пресс-службы банка, единственным законным владельцем торговой марки “СБЕРБАНК” на территории Украины является Ощадбанк (свидетельство №82116 от 10.09.2007).

По материалам РБК-Украина
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