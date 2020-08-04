Кабмин решил вывести из обращения паспорта в форме "книжечки"

Кабинет министров одобрил проект закона «О паспорте гражданина Украины в форме книжечки». Соответствующее решение принято на заседании правительства 12 августа.

Об этом сообщил в своем Telegram народный депутат из фракции “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко.

Проект предусматривает постепенный вывод бумажных паспортов из обращения и замену их на пластиковые карты.

Согласно проекту закона, срок действия паспорта составляет:

для лиц в возрасте от 16 до 25 лет – до дня достижения лицом 25-летнего возраста;

для лиц в возрасте от 25 до 45 лет – до дня достижения лицом 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу данного закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 25-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен в период после достижения лицом 25-летнего возраста до дня достижения им 45 лет, – фотография при оформлении паспорта;

для лиц в возрасте от 45 лет – бессрочно при условии, что до вступления в силу закона в паспорт вклеена новая фотография по достижении лицом 45-летнего возраста, а в случае, если паспорт был оформлен по достижении лицом 45-летнего возраста, – фотография во время оформления паспорта.

Таким образом, при следующем вклеивании нового фото, паспорт в форме книжечки будут заменять на пластиковую карту. Новые паспорта будут выдавать только в форме пластиковых карт.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство. Правительство внесло в Верховную Раду соответствующий законопроект №3946.

Паспорт могут признать недействительным по разным причинам. Самыми распространенными остаются: уничтожение паспорта, его потеря и смерть владельца. Также документ аннулируют, если он был испорчен, изъят, украден, или же человек произвел обмен документов (например, заменил паспорт-книжечку на ID-карту).

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