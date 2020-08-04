"Газпром" второй месяц подряд продает газ в Европу себе в ущерб

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Средняя таможенная стоимость экспорта российского газа в Европу в июне 2020 года упала до 82 долларов за 1000 кубометров. Это ниже цены уровня безубыточности “Газпрома”.
Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы России.
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По данным таможни, в мае экспортная цена газа составляла 94 доллара за 1000 кубометров, в апреле – 109 долларов, в марте – 125 долларов, в феврале – 143 доллара, в январе – 162 доллара.
По оценке агентства Fitch Ratings, уровень безубыточности поставок российского газа в Европу составляет 105 долларов за 1000 кубометров (себестоимость добычи, НДПИ, транзит по территории России, транспортировка до европейских рынков).
В итоге экспортная выручка “Газпрома” за первое полугодие 2020 года составила 11,3 млрд долларов, что на 52,2% меньше, чем годом ранее.
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