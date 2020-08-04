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В Минсоцполитики анонсировали проверки получателей субсидий

В Минсоцполитики анонсировали проверки получателей субсидий

Необходимость ревизии в социальных пособиях назрела. Государство готово поддерживать незащищенных людей, малообеспеченные семьи, но тех, кто действительно в этом нуждается. Поэтому был принят закон о верификации социальных выплат. Ее проводит Министерство финансов.

Об этом в интервью ИА “Вголос” сказала министр соцполитики Марина Лазебная.

“В 2019 году мы провели отдельную проверку правильности предоставления одного вида государственной социальной помощи – пособия малообеспеченным семьям. Выявили, что по этому виду социальной помощи были факты неправомерного получения на общую сумму более 33,2 млн грн. Половину из этих средств удалось вернуть в государственный бюджет”, – пояснила Лазебная.

Больше всего нарушений связано с неполным декларированием недвижимости, сокрытием занятости и доходов, приобретением автомобилей и др.

“Сейчас в проверке получателей пособия малообеспеченным семьям и жилищных субсидий мы перешли на риск-ориентированным подходам. То есть проверять будем только тех получателей, которые имеют признаки высокого уровня риска совершения нарушений. Вместо этого мы увеличим пособие для семей, в которых есть дети, на 15-20%. То есть государство дает помощь, но ему важно знать, получат ли эти деньги действительно те люди, которые в них нуждаются”, – добавила она.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров определил порядок погашения задолженности бюджета по выплате за жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Долги образовались по состоянию на 1 января 2020 года.
  • По мнению председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, цену на электроэнергию нужно повысить, а льготы перевести в денежную форму.
  • Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств – льготу и 3,2 млн домохозяйств – субсидию.

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По материалам Вголос
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