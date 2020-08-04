В Минсоцполитики анонсировали проверки получателей субсидий

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Необходимость ревизии в социальных пособиях назрела. Государство готово поддерживать незащищенных людей, малообеспеченные семьи, но тех, кто действительно в этом нуждается. Поэтому был принят закон о верификации социальных выплат. Ее проводит Министерство финансов.
Об этом в интервью ИА “Вголос” сказала министр соцполитики Марина Лазебная.
“В 2019 году мы провели отдельную проверку правильности предоставления одного вида государственной социальной помощи – пособия малообеспеченным семьям. Выявили, что по этому виду социальной помощи были факты неправомерного получения на общую сумму более 33,2 млн грн. Половину из этих средств удалось вернуть в государственный бюджет”, – пояснила Лазебная.
Больше всего нарушений связано с неполным декларированием недвижимости, сокрытием занятости и доходов, приобретением автомобилей и др.
“Сейчас в проверке получателей пособия малообеспеченным семьям и жилищных субсидий мы перешли на риск-ориентированным подходам. То есть проверять будем только тех получателей, которые имеют признаки высокого уровня риска совершения нарушений. Вместо этого мы увеличим пособие для семей, в которых есть дети, на 15-20%. То есть государство дает помощь, но ему важно знать, получат ли эти деньги действительно те люди, которые в них нуждаются”, – добавила она.
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