0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

Чистая прибыль Saudi Aramco за ІІ квартал упала на 73,4%

Чистая прибыль Saudi Aramco за ІІ квартал упала на 73,4%

В воскресенье государственная нефтяная группа Саудовской Аравии Aramco сообщила о падении чистой прибыли во втором квартале на 73,4% из-за уменьшения цен на нефть.

Об этом сообщает издание Reuters.

Читайте также: Deutsche Bank отказался от финансирования проектов по добыче ископаемого топлива

Прибыль во втором квартале составила 6,6 млрд долл., что почти в 4 раза меньше, чем в прошлом году.

Также во втором квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за первый квартал в размере 18,75 млрд долл. Компания объявила о намерении выплатить за второй квартал 2020 года также еще 18,75 млрд долл по сравнению с 13,4 млрд долл во втором квартале 2019 года, пишет издание.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.