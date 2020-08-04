Чистая прибыль Saudi Aramco за ІІ квартал упала на 73,4%

В воскресенье государственная нефтяная группа Саудовской Аравии Aramco сообщила о падении чистой прибыли во втором квартале на 73,4% из-за уменьшения цен на нефть.

Об этом сообщает издание Reuters.

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Прибыль во втором квартале составила 6,6 млрд долл., что почти в 4 раза меньше, чем в прошлом году.

Также во втором квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за первый квартал в размере 18,75 млрд долл. Компания объявила о намерении выплатить за второй квартал 2020 года также еще 18,75 млрд долл по сравнению с 13,4 млрд долл во втором квартале 2019 года, пишет издание.