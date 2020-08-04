Twitter провел переговоры о возможном объединении с TikTok

Компания Twitter провела предварительные переговоры с китайским сервисом TikTok. Она заинтересована в американском отделении видеоприложения.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

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Однако издание подчеркивает, что вероятность покупки низкая, потому что Microsoft является большей компанией. Рыночная стоимость компании Twitter составляет примерно 29 млрд долларов, в то время как Microsoft оценивается в более чем 1,6 трлн долларов. Компании наверняка потребуется помощь других инвесторов.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с угрозой TikTok. Согласно документу, у американских компаний остается 45 дней на то, чтобы прекратить все операции с материнской компанией приложения ByteDance.