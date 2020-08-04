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Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ

Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ

Производство вездеходов Sherp в Украине будет вскоре закрыто и перенесено в другую страну. Об этом заявил соучредитель компании по производству автомобилей Sherp Владимир Школьник в своем недавнем интервью проекту Big Money Евгения Черняка.

Об этом пишет autoconsulting.

«У нас два завода – один в России, другой в Украине, то есть мы оплачиваем содержание двух заводов. Потому что российские вездеходы мы не можем продавать в Украине и США, а это наш крупнейший рынок (США), а украинские вездеходы мы не можем продавать в России. А российский рынок жаль терять. Поэтому мы подумали, что можем это сделать в третьей стране», – заявил Школьник.

Перенос производства позволит производить автомобили на все рынки без ограничений, и сосредоточить производство в одном месте.

«То есть отсутствие российского рынка фактически выводит производство из Украины?» – «Да», – сказал Школьник.

Еще одной и главной причиной переноса производства Владимир назвал отсутствие квалифицированных инженерных кадров в Украине. Вероятно в Украине останется только prototyping, то есть создание прототипов будущих вездеходов, резюмировал Владимир Школьник.

По материалам Autoconsulting
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