Александра Ткаченко: Текстиль и "цифра". Возможно ли их объединить?

Нынешние непредвиденные обстоятельства всколыхнули мировую экономику. Тотальный карантин вызвал негативные экономические последствия: от увеличения издержек производств и нереализованной продукции до закрытия объектов розничной торговли и услуг.

Под значительным давлением оказались те производства, которые используют импортную продукцию в своей деятельности. К таковым относится и текстильная промышленность. Ее основными проблемами в период пандемии оказались нелокализованное производство и невозможность обеспечения его бесперебойности, что привело к значительным издержкам производства.

Соответственно у производителей возникли вопросы: как можно обеспечить бесперебойность деятельности? Какие для этого есть инструменты? Ведь цифровизация стала решением проблемы для многих текстильных производств в мире.

Цифровизация как метод оптимизации производства

В целом традиционное текстильное производство является трудоемким многоэтапным процессом, который вызывает большое количество остатков продукции из-за невозможности персонализации.

Текстильная промышленность характеризуется долгим производственно-сбытовым процессом, который осложняется использованием ротационных систем. Они вызывают негибкость крупных производств, которые скорее изготовят слишком много ткани и продадут избыток или будут хранить ее на всякий случай.

Новой возможностью для бизнеса, которая способна решить указанные проблемы, является цифровизация. Она позволяет производителям использовать ткань локального производства, что уменьшает логистические затраты и обеспечивает непрерывность деятельности.

Так, производитель может не заказывать принтованную ткань из-за границы, а вместо этого использовать обычную белую ткань локального производства. Ткань подбирается соответствующего состава, в зависимости от предпочтений покупателей, и с помощью цифрового оборудования наносится принт.

В зависимости от технологии, которая используются при нанесении изображения на текстиль, цифровую текстильную печать можно разделить на прямую и сублимационную.

Прямая печать подразумевает нанесение принта непосредственно на готовый товар (например, на футболку, сумку и т. п) или сразу на ткань. В Украине это направление текстильной цифровой печати приобретает популярность, особенно для печати на футболках.

Более широко используется сублимационная печать. Она предусматривает нанесение принта на специальную бумагу, которую под действием температуры переносят непосредственно на ткань. Популярность сублимационной печати обусловлена универсальностью решения, которое позволяет печатать как сплошные метражи, так и лекала для кроя.

Примечательно, что благодаря оптимальной стоимости оборудования, себестоимости печати квадратного метра ткани и себестоимости решения достигается низкий порог входа в данный бизнес. Окупаемость инвестиций такого решения составляет от 1 до 3 лет (в зависимости от объемов печати). Основное требование к сублимационной технологии печати – это печать на тканях с содержанием полиэстера.

Цифровая техника в мировой текстильной промышленности довольно стремительно приобретает популярность. Так, на сегодня печатный текстиль составляет около пятой части общего производства текстиля, а ежедневно печатается около 15 млрд метров ткани.

В дополнение, исследования показывают, что уже к 2029 году общая стоимость внедренных цифровых решений для текстильной печати в мире составит более 8 млрд долл. США, а процесс прямой печати на текстиле будет генерировать более 50% общих прибылей в течение будущего десятилетия.

Использование так называемого индустриального Интернета вещей (IIoT) также позволяет значительно оптимизировать процессы производства. С его помощью можно осуществлять мониторинг деятельности, предвидеть аварии и своевременно готовить детали для замены.

Понятие индустриального Интернета вещей напрямую связано с понятием Big Data, необходимым для обработки большого количества данных. Такая диджитализация производственных процессов позволит избежать ошибок, вызванных человеческим фактором, и быстрее и эффективнее осуществлять рутинные процессы, а управление в таком случае будет осуществлять менеджер с помощью планшета или даже смартфона.

Цифровизация как метод персонализации продукции

Для цифровой техники не обязательно принтовать за один раз большое количество ткани, поскольку ее легче подстраивать под производство. Поэтому можно сначала изучить спрос на продукцию, а уже потом “допечатать” принт на одежде соответствующего размера, фасона и тому подобное.

Такой процесс можно объяснить на примере опыта британской компании T-Shirt and Sons, которая с помощью цифрового принтера изготавливает 40 тыс. принтованных футболок еженедельно. Именно цифровые технологии стали тем элементом, который позволил осуществлять печать по требованию и достичь высокой рентабельности инвестиций. Стало возможным изменение любой детали на каждой отдельной футболке и печать, например, одного фасона футболки в шести размерах (или, например, именных футболок с одинаковым принтом).

Например, в результате цифровой прямой печати Epson на футболках можно получить действительно яркий и качественный принт всего за 28 секунд (изображение формата А4). Минимальная площадь помещения, необходимая для организации такого производства, составляет всего 4 кв. м, что позволяет развернуть такое производства даже в небольшом магазине и открыть свой собственный малый бизнес.

Цифровое оборудование также позволяет создать неповторимые образы с уникальными принтами.





На фото примеры совместного проекта Epson вместе с Ukrainian Fashion Week под названием «Epson Digital Fashion»

Цифровизация как метод уменьшения негативного влияния на окружающую среду

Цифровизация текстильной отрасли позволяет также уменьшить негативное влияние на окружающую среду. Сегодня фаст-фэшн обусловливает выбросы углекислого газа (10% от всего продуцируемого CO2) и загрязнение воды (20% от всей загрязненной производствами воды) UNEP.

А промышленное использование цифрового оборудования позволяет уменьшить выбросы СО2 со 139 до 86 кг и объемы использования воды на 27% (внутренние данные Epson касаются сравнения печати 1000 м ткани на цифровых принтерах серии Monna Lisa и ротационным способом печати – ред.).

В сравнении, человек за год производит 18,5 т углерода, используя электроэнергию, различные виды транспорта, а стандартная лампа мощностью 100 Вт за год продуцирует 63 кг CO2. Ежегодное мировое производство ткани составляет десятки миллионов кв. м, а потому цифровизация отрасли уменьшит выбросы CO2 на сотни тонн.

Использование цифровых технологий в текстильной промышленности также является более безопасным для здоровья. В частности, для технологии сублимационной печати Epson используются чернила, которые являются безопасными как для взрослых, так и для детей.

Александра Ткаченко, старший менеджер «Представительство Epson Europe B.V.» в Украине