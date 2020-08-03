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Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рисках

Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рисках

В Испании из-за введения карантина больше всего пострадал сектор услуг. Безработица существенно выросла среди женщин, свидетельствуют данные Национального института статистики. Такая ситуация и в Украине.

“У нас при нормальных условиях уровень безработицы оценивался в 8-10%. В условиях коронавируса цифра по меньшей мере удвоится. Из-за жестких ограничений на первых этапах пострадали целые сферы экономики. Это привело к прямой или скрытой безработице”, – говорит экономист Андрей Новак.

По его словам, прямая безработица – когда говорим об увольнении работника. Скрытая – предложение уйти в неоплачиваемый отпуск.

“Многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты. Если закрытие предприятий происходит за считанные месяцы, то на возобновление требуются годы”, – подчеркнул экономист.

Справка Finance.ua:

  • Количество скрытых безработных (тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск или переведен на частичную занятость) в Украине составляет 3,1 млн человек, или около 17% всей рабочей силы страны.
  • За период карантина было трудоустроено 222 тыс. граждан, 46% от всех трудоустроенных – в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили в Государственном центре занятости.
  • В Украине через центры занятости государству удалось осуществить выплаты и сохранить рабочие места для более чем 357 тысяч человек.

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По материалам Обозреватель
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