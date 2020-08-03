Безработных будет еще больше: украинцев предупредили о рисках

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Испании из-за введения карантина больше всего пострадал сектор услуг. Безработица существенно выросла среди женщин, свидетельствуют данные Национального института статистики. Такая ситуация и в Украине.
“У нас при нормальных условиях уровень безработицы оценивался в 8-10%. В условиях коронавируса цифра по меньшей мере удвоится. Из-за жестких ограничений на первых этапах пострадали целые сферы экономики. Это привело к прямой или скрытой безработице”, – говорит экономист Андрей Новак.
По его словам, прямая безработица – когда говорим об увольнении работника. Скрытая – предложение уйти в неоплачиваемый отпуск.
“Многие предприятия не смогут полноценно возобновить работу, пока все ограничения не будут сняты. Если закрытие предприятий происходит за считанные месяцы, то на возобновление требуются годы”, – подчеркнул экономист.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Присутствие охраны в поездах может повлиять на стоимость билетов, - Криклий13 ч. назад - 676 28
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП12 ч. назад - 1542 4
Цена на газ и количество субсидий изменятся: подробности от экспертаВчера, 19:25 - 1520 4
Всемирный банк рекомендует строить цементобетонные дороги - КриклийВчера, 19:46 - 1015 4
«Интертелеком» прекращает работу в девяти областях Украины6 ч. назад - 921 3
Таксистам готовят новые налоги10 ч. назад - 2632 2
Нацбанк обнародовал список крупнейших банков-должниковВчера, 21:03 - 1996 2
Украинцам открыты границы 38 стран9 ч. назад - 1933
Украинцы несут деньги в банки: объемы депозитов растут13 ч. назад - 1818
Кабмин урезал выплаты на детей ФЛП12 ч. назад - 1542 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)Позавчера, 12:10 - 814
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 613
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 769
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 650
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 939