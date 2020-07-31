Вакансии: в каких городах и областях больше всего нужны работники

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Больше всего предложений от работодателей – в Киеве, Харькове и Днепре, меньше всего – в Коломые, Мукачево, Нежине, Мариуполе, Черновцах и Ужгороде.
В июле больше всего вакансий на Jooble было в трех областях:
Чаще всего искали упаковщиков, грузчиков и охранников.
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Упаковщикам в среднем предлагали от 7 тыс. грн до 35 тыс. грн в месяц, грузчикам – от 8 тыс. грн до 20 тыс. грн в месяц, охранникам – от 4 тыс. грн до 18 тыс. грн в месяц.
Торговые компании чаще всего искали менеджеров по продаже, предлагая им от 5 тыс. грн до 35 тыс. грн в месяц. Продавцам-консультантам обещали зарплату от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн в месяц, а продавцам на рынках – от 4 тыс. грн до 15 тыс. грн в месяц, в зависимости от города.
Отрасль транспорта и логистики, в соответствии с количеством опубликованных на Jooble в июле вакансий, наиболее нуждалась в дальнобойщиках, механиках и диспетчерах.
Водители могли рассчитывать на зарплаты от 40 тыс. грн до 75 тыс. грн в месяц, механики – от 8 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц, диспетчеры – от 7 тыс. грн до 25 тыс. грн в месяц.
Наименьшее количество вакансий – для юристов, финансистов, специалистов банковского дела и дизайнеров.
В июле количество запросов о поиске работы, по данным исследования Jooble, сократилось на 24%, по сравнению с июнем. В Киеве чаще всего работу искали водители, официанты и администраторы; во Львове – водители, уборщики и продавцы; в Харькове – водители, продавцы и грузчики.
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