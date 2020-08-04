Около 30% молодежи на карантине потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск (опрос)

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Почти треть молодежи в мире во время карантина из-за пандемии коронавируса потеряли работу или были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск.
Об этом сказано в результатах исследования Deloitte Global Millennial Survey, которое провела компания Делойт.
При этом большинство (около 50%) из них находились в постоянном стрессе — в основном из-за неуверенности насчет благосостояния семьи, устойчивости финансового положения в будущем, а также возможностей трудоустройства.
Опрос проводили дважды: в первый раз среди 18 426 респондентов в 43 странах в период с ноября 2019 года до января 2020 года, а во второй — среди 9102 человек в 13 странах с апреля по май 2020 года.
До начала карантина более трети миллениалов (38%) в Украине находились в состоянии тревоги все время или большую его часть, в мире же этот показатель был еще выше — 44%.
“Благополучие семьи и долгосрочная финансовая стабильность — ключевые факторы стресса как в мире (41% и 41% соответственно), так и в Украине (80% и 66%). Другим важным источником стресса является физическое и ментальное здоровье”, — отмечает директор Human Capital Advisory Services компании “Делойт” в Украине Елена Бойченко.
По ее словам, этот фактор беспокоит только 32% миллениалов в мире, а вот в Украине тревожатся из-за здоровья аж 53% опрошенных. Также молодежь немного боится, что роботизация процессов лишит их работы — в этом признались 17% миллениалов в мире и 15% в Украине. Однако почти половина (44%) украинцев думают, что роботы не повлияют на их работу, в мире таких только 28%.
Во время карантина примерно 30% представителей поколения Z и почти четверть миллениалов потеряли работу или ушли в неоплачиваемый отпуск. Только треть миллениалов и 38% поколения Z избежали этой участи.
Довольны новым графиком работы из-за карантина: 69% миллениалов и 64% представителей поколения Z уверены, что работа дома дает им возможность преодолеть стресс в будущем. Также около половины молодежи заявили, что имеют сбережения в размере примерно трехмесячного дохода, чтобы перенести финансовые последствия пандемии.
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