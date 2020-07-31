"Доступные кредиты 5-7-9%": Уже выдали кредитов более чем на 3 миллиарда

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования “5-7-9%” эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет свыше 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)”, – рассказала Кузнецов.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Отмечается, что программа кредитования “5-7-9%” доступна в 18 банках.

Справка Finance.ua:

Виталий Кличко ранее сообщал, что для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне.