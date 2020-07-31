0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 64 0

"Доступные кредиты 5-7-9%": Уже выдали кредитов более чем на 3 миллиарда

"Доступные кредиты 5-7-9%": Уже выдали кредитов более чем на 3 миллиарда

В Офисе президента заявляют, что программа кредитования “5-7-9%” эффективно реализуется, по состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет более 3,3 млрд грн для 1755 компаний.

Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

По состоянию на 1 августа сумма выданных кредитов составляет свыше 3,3 миллиарда гривен для 1755 компаний. В структуре кредитного портфеля больше всего средств было предоставлено предприятиям сельского хозяйства (62%) и перерабатывающей промышленности (14%)”, – рассказала Кузнецов.

По ее словам, среди регионов Украины по количеству оформленных договоров лидируют Харьковская (12%), Киевская (11%) и Сумская (8%) области.

Отмечается, что программа кредитования “5-7-9%” доступна в 18 банках.

Справка Finance.ua:

  • Виталий Кличко ранее сообщал, что для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне.
  • С 1 июля вступило в силу решение правительства по упрощению условий участия в программе “Доступные кредиты 5-7-9%” для микро- и малого бизнеса.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Кредит&Депозит
Смотри также
Весь рынок:Кредит&Депозит
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.