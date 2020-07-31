Сколько ФЛП получили госпомощь на детей, и когда программа приостановится

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С апреля по июль 2020 года 83 тыс. физических лиц-предпринимателей получили 554 млн грн государственной помощи на детей до 10 лет.
Об этом сообщает Министерство социальной помощи.
Выплаты предоставлялись предпринимателям, работающим по упрощенной системе налогообложения и относящимся к первой и второй группам плательщиков единого налога.
Всего в рамках временной государственной программы уже обеспечена выплата пособия на более чем 107 тыс. детей в возрасте до 10 лет.
“Ослабление карантина позволило большинству физических лиц-предпринимателей возобновить свою деятельность. Об улучшении условий осуществления предпринимательской деятельности свидетельствует также увеличение количества граждан, которые зарегистрировались физическими лицами-предпринимателями. Так, в июне – первой половине июля текущего года количество физических лиц – предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога, увеличилось почти на 5 тыс.”, – заявляют в министерстве.
Кабинет Министров принял решение приостановить выплаты помощи на детей ФЛП с сентября этого года.
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