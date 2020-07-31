В НБУ обосновали сохранение учетной ставки на исторически низком уровне

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Во время заседания Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины 22 июля сохранение учетной ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 членов КМП. Еще трое высказались за снижение ставки до 5,5%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отмечается в сообщении, члены КМП отметили, что экономика начинает выходить из кризиса, но все еще нуждается в стимулирующей монетарной политике. В условиях высокого уровня неопределенности с распространением коронавируса граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Это будет тормозить восстановление деловой активности. Соответственно, экономика нуждается в стимулирующей монетарной политике.
В то же время в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен. По итогам этого года инфляция будет близкой к цели НБУ в 5%. Но в 2021 году она может вырасти ближе к верхней границе целевого диапазона в 5%+/-1 п.п.
“В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением. С одной стороны, учетная ставка держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам достаточное пространство для дальнейшего снижения депозитных и кредитных ставок. Предыдущие снижения учетной ставки все еще не отразились в полной мере в банковских ставках. С другой стороны, такое решение направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 гг., что важно для устойчивого роста экономики”, – говорится в сообщении.
Члены КМП также по-разному видят дальнейшую траекторию ставки. Пять членов КМП ожидают сохранения ставки на текущем уровне по крайней мере до конца 2020 года. Трое видят потенциальное пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе. Двое предположили возможность повышения ставки уже в конце текущего года.
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