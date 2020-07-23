Межбанк: евро может остаться источником спекулятивных доходов на ближайшее время

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В эту пятницу на валютном рынке основным мотиватором для участников торгов было завершение отчетного периода.
В самом начале сессии доллар подешевел. Но временной цейтнот не позволял дальше активно бороться по курсу ни покупателям, ни продавцам.
И выждав с утра пару часов в надежде на еще более существенное проседание котировок, покупатели уже к 12:00 были вынуждены соглашаться с предложениями продавцов, которые в свою очередь быстро поняли, что можно частично отыграть утраченные ранее позиции.
В итоге доллар, снизившись с утренних 27,68/27,71 до 27,61/27,63 к 11 часам – уже ближе к полудню отвоевал часть утраченного, а к вечеру и вовсе подрос до 27,71/27,74 гривен.
Котировки евровалюты были “привязаны” к кросс-курсу евро/доллар на международных площадках и в точности повторяли все происходящее на мировых рынках с поправкой на соотношение доллара и гривны на украинском межбанке. К завершению сессии котировки евро оказались на отметке 32,7559/32,7886 гривен.
Учитывая продолжение валютных ралли по евро на мировых рынках – это явно еще не конец колебаний евровалюты относительно гривны в ближайшие рабочие дни на нашем межбанке. Судя по происходящим событиям на мировых финансовых площадках становится ясно, что евро останется главным источником спекулятивных доходов на ближайшее время.
Ход торгов:
В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар просел с 27,68/27,71 гривен до 27,61/27,63. Но затем уже на торги вышли основные покупатели, которым надо было закрывать свои операции на 1-е число и это быстро увеличило спрос на валюту.
К 12 часам доллар вырос до 27,67/27,69 гривен, на обед дилеры уже ушли при уровнях 27,70/27,73 гривны за доллар, а после обеда котировки еще чуть выросли до 27,71/27,74 к концу дня. НБУ на рынок не выходил.
Главные события 31 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,70 / 27,73
евро – 32,80 / 32,84
российский рубль – 0,3743 / 0,3749
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5462 12
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах8 ч. назад - 832 10
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк7 ч. назад - 2210 6
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен10 ч. назад - 50325 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7532 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен10 ч. назад - 50325 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7532 5
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5462 12
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4459 3
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"8 ч. назад - 3384 3
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет3 ч. назад - 81
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 254
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 486
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2098
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1087 1