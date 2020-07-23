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Межбанк: евро может остаться источником спекулятивных доходов на ближайшее время

Межбанк: евро может остаться источником спекулятивных доходов на ближайшее время

В эту пятницу на валютном рынке основным мотиватором для участников торгов было завершение отчетного периода.

В самом начале сессии доллар подешевел. Но временной цейтнот не позволял дальше активно бороться по курсу ни покупателям, ни продавцам.

И выждав с утра пару часов в надежде на еще более существенное проседание котировок, покупатели уже к 12:00 были вынуждены соглашаться с предложениями продавцов, которые в свою очередь быстро поняли, что можно частично отыграть утраченные ранее позиции.

В итоге доллар, снизившись с утренних 27,68/27,71 до 27,61/27,63 к 11 часам – уже ближе к полудню отвоевал часть утраченного, а к вечеру и вовсе подрос до 27,71/27,74 гривен.

Котировки евровалюты были “привязаны” к кросс-курсу евро/доллар на международных площадках и в точности повторяли все происходящее на мировых рынках с поправкой на соотношение доллара и гривны на украинском межбанке. К завершению сессии котировки евро оказались на отметке 32,7559/32,7886 гривен.

Учитывая продолжение валютных ралли по евро на мировых рынках – это явно еще не конец колебаний евровалюты относительно гривны в ближайшие рабочие дни на нашем межбанке. Судя по происходящим событиям на мировых финансовых площадках становится ясно, что евро останется главным источником спекулятивных доходов на ближайшее время.

Ход торгов:

В первый час сессии предложение превышало спрос и доллар просел с 27,68/27,71 гривен до 27,61/27,63. Но затем уже на торги вышли основные покупатели, которым надо было закрывать свои операции на 1-е число и это быстро увеличило спрос на валюту.

К 12 часам доллар вырос до 27,67/27,69 гривен, на обед дилеры уже ушли при уровнях 27,70/27,73 гривны за доллар, а после обеда котировки еще чуть выросли до 27,71/27,74 к концу дня. НБУ на рынок не выходил.

Главные события 31 июля на межбанке:

  • Доллар вырос с утренних 27,68/27,71 гривен до 27,71/27,74 к концу дня;
  • НБУ на рынок не выходил;
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,6659 гривен, а официальный на 3 августа установлен на отметке 27,6798 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,70 / 27,73
евро – 32,80 / 32,84
российский рубль – 0,3743 / 0,3749

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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