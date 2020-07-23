Минздрав планирует заложить в бюджет 15,9 млрд грн на экстренную помощь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Минздрав планирует заложить в бюджет 2021 года 15,9 млрд грн на экстренную медицинскую помощь.
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
Читайте также: Зарплата врачей в Украине должна быть от 20-25 тысяч гривен
“В 2020 году на экстренную медпомощь в бюджете заложено 6 млрд грн, дополнительно выделено еще 1,26 млрд грн, плюс 922 млн грн предусмотрены на замену автомобилей “экстренки”. В 2021 году мы будем предлагать, чтобы финансирование было на уровне 15,9 млрд грн. С такими цифрами мы можем говорить о качественной помощи. Также мы предусматриваем 1,6 млрд грн на закупку автомобилей”, – сказал Степанов.
Он также отметил, что в 2021 году планируется повышение зарплат работникам “экстренки”.
“Сейчас зарплата водителя составляет 3,8-4,2 тыс. грн, диспетчера – до 6 тыс. грн, врача – до 7 тыс. грн, фельдшера – до 6 тыс. грн. В следующем году зарплата водителя (медицинского техника) должна быть 10-12 тыс. грн, диспетчера – 11-13 тыс. грн, фельдшера – 13-16 тыс. грн, врача – 20-22 тыс. грн”, – подчеркнул министр.
Степанов добавил, что в следующем году Минздрав планирует ввести маршрутизацию при вызовах “неотложки” и решить вопрос безопасности медицинских работников.
Так, по информации министра, сейчас только в 31% случаев бригады вкладываются в норматив времени приезда.
“В следующем году мы хотим, чтобы этот показатель был как минимум 60%, в 2022 году – 75%, в 2023 году – 85%. Относительно маршрутизации пациентов – по поводу инфаркта в 2020 году только 56% пациентов довозят до нужного медучреждения, в отношении инсульта статистики нет”, – отметил Степанов.
По его словам, Минздрав планирует, что с 2021 по 2023 год этот показатель по инфаркту и инсульту будет по меньшей мере 80%. Степанов добавил, что на это также влияет программа “Большая стройка”, когда в районах восстановят отделения неотложной помощи и установят необходимое оборудование.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах3 ч. назад - 492 7
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен6 ч. назад - 22799 5
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 15191 15
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5684 5
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4261 2
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4253 7
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 214
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 455
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2068
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1066 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 758