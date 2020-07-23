Минздрав планирует заложить в бюджет 15,9 млрд грн на экстренную помощь

Минздрав планирует заложить в бюджет 2021 года 15,9 млрд грн на экстренную медицинскую помощь.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

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“В 2020 году на экстренную медпомощь в бюджете заложено 6 млрд грн, дополнительно выделено еще 1,26 млрд грн, плюс 922 млн грн предусмотрены на замену автомобилей “экстренки”. В 2021 году мы будем предлагать, чтобы финансирование было на уровне 15,9 млрд грн. С такими цифрами мы можем говорить о качественной помощи. Также мы предусматриваем 1,6 млрд грн на закупку автомобилей”, – сказал Степанов.

Он также отметил, что в 2021 году планируется повышение зарплат работникам “экстренки”.

“Сейчас зарплата водителя составляет 3,8-4,2 тыс. грн, диспетчера – до 6 тыс. грн, врача – до 7 тыс. грн, фельдшера – до 6 тыс. грн. В следующем году зарплата водителя (медицинского техника) должна быть 10-12 тыс. грн, диспетчера – 11-13 тыс. грн, фельдшера – 13-16 тыс. грн, врача – 20-22 тыс. грн”, – подчеркнул министр.

Степанов добавил, что в следующем году Минздрав планирует ввести маршрутизацию при вызовах “неотложки” и решить вопрос безопасности медицинских работников.

Так, по информации министра, сейчас только в 31% случаев бригады вкладываются в норматив времени приезда.

“В следующем году мы хотим, чтобы этот показатель был как минимум 60%, в 2022 году – 75%, в 2023 году – 85%. Относительно маршрутизации пациентов – по поводу инфаркта в 2020 году только 56% пациентов довозят до нужного медучреждения, в отношении инсульта статистики нет”, – отметил Степанов.

По его словам, Минздрав планирует, что с 2021 по 2023 год этот показатель по инфаркту и инсульту будет по меньшей мере 80%. Степанов добавил, что на это также влияет программа “Большая стройка”, когда в районах восстановят отделения неотложной помощи и установят необходимое оборудование.