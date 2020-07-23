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Минэнерго озвучило первые шаги реализации "зеленого" закона

Минэнерго озвучило первые шаги реализации "зеленого" закона

И. о. министра энергетики Ольга Буславец рассказала, как министерство будет реализовывать положения закона о совершенствовании условий поддержки “зеленой” энергетики.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

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В министерстве определяются с объемами годовых квот поддержки “зеленой” энергетики, графиками организации аукционов.

Параллельно готовятся нормативно-правовые акты, направленные на имплементацию положений закона.

“Для более согласованной и продуктивной работы планируем создать координационную группу”, – уточнила Буславец.

Кроме того, министерство намерено привлечь до 300 млн евро кредитных средств на льготных условиях. В частности для того, чтобы покрыть часть задолженности ГП “Гарантированный покупатель” по “зеленому” тарифу.

Переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами по привлечению кредита продолжаются, говорит Буславец.

Она добавила, что банки могут дать такой кредит при условии финансовой стабилизации работы участников рынка электроэнергии.

“Соответствующее решение для сбалансирования рынка должна принять НКРЭКУ”, – проинформировала и. о. министра.

По материалам УНН
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