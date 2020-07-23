"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"

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Судно-трубоукладчик “Академик Черский”, с помощью которого Россия намерена достроить газопровод “Северный поток – 2”, перестало принадлежать “Газпрому”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на квартальные данные о списке аффилированных лиц российского монополиста.
Согласно данным ресурса Marine Traffic “Академик Черский” продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2.
В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что это судно способно достроить “Северный поток – 2”.
В начале июня этого года стало известно, что судно “Академик Черский”, до начала текущего года числившееся в составе ООО “Газпром флот”, находится в собственности АО “Самарский теплоэнергетический имущественный фонд” (СТИФ).
СТИФ по состоянию на 31 марта входил в группу “Газпрома”, следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял.
Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника. Также существует возможность, что компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных на основании санкционного риска. Такое право дало постановление правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 года.
Согласно материалам российских финансовых СМИ, трубоукладчик “Академик Черский” до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО “Газпром флот” в составе его эксплуатационного флота.
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