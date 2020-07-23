Межбанк: фактор окончания месяца начал активно влиять на поведение участников торгов

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В четверг события на валютном рынке разворачивались достаточно спокойно, но фактор окончания месяца начал активно влиять на поведение участников торгов.
Если вчера зачисления последних дней на 4,7 млрд гривен возмещений НДС экспотерам еще не сыграли на межбанке, то сегодня эти поступления уже отразились на их операциях. Продавцы валюты стали менее сговорчивы по курсу, а покупатели были вынуждены периодически идти им навстречу, так как им нужно закрывать свои внешнеэкономические обязательства на отчетную дату. Это не создавало особого давления на курс и ажиотажа по скупке валюты не было, но и особого ее избытка также не наблюдалось.
В противостоянии курсовых интересов крупных игроков прошла вся торговая сессия четверга, а НБУ даже не пришлось выходить на рынок. Покупатели и продавцы сами находили компромиссный курс. В целом, за день доллар подорожал с 27,65/27,67 до 27,70/27,73 гривен, а евро – с 32,5164/32,5371 гривен до 32,6610/32,6936.
В основном рост курса евро относительно гривны произошел за счет подорожания евровалюты на международных площадках, где на момент написания статьи котировки пары евро/доллар даже пробивали психологический порог в 1,18 доллара за евро. Валютные ралли по этой паре продолжатся сегодня и на ночной для Украины азиатской сессии.
Ход торгов:
До самого обеда спрос незначительно превышал предложение и на фоне неуступчивости продавцов (многие из них получили возмещения НДС и не спешили задешево расставаться с валютной выручкой) – курс постепенно рос.
В первый час сессии доллар с утренних 27,65/27,67 к 11 часам вырос до 27,685/27,705 гривен, к 12:00 — до 27,695/27,715 гривен, а на обед дилеры уже ушли при уровне 27,71/27,73.
Покупатели и продавцы пытались активно побороться за курс и к 14 часам основные покупатели уже закрыли свои операции, а предложение еще оставалось. Поэтому к 15 часам курс просел до 27,69/27,71 гривен и к 16:00 – до 27,665/27,685 гривен за доллар.
Но на малообъемном и вялом рынке последнего часа сессии спекулянты все же подтянули котировки на мелких сделках до уровня 27,70/27,73. На этом торги четверга и завершились
Главные события 30 июля на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,67 / 27,69
евро – 32,51 / 32,53
российский рубль – 0,3751/ 0,3755
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1779 / 1,1781
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