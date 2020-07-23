Пособие по частичной безработице предлагают выплачивать только до 31 августа

Профсоюзы обнародовали законопроект, которым предлагается сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина.

Что предлагают:

сократить срок предоставления государством пособия по частичной безработице на период карантина;

предоставлять его работодателям, в том числе ФЛП , которые являются застрахованными лицами из числа субъектов малого и среднего предпринимательства на срок приостановки деятельности до 31 августа 2020 года (сейчас – в течение 30 календарных дней после завершения карантина).

Работодатель или ФЛП, который является застрахованным лицом, может обратиться за получением пособия по частичной безработице на период карантина в течение 90 календарных дней со дня приостановки производства, но не позднее 31 августа 2020 года.

Чем объясняют такую ​​инициативу:

постановлением КМУ №641 уже смягчен карантин, что “позволит создать условия для возобновления экономической деятельности субъектами хозяйствования”;

№641 уже смягчен карантин, что “позволит создать условия для возобновления экономической деятельности субъектами хозяйствования”; сокращены бюджетные расходы на выплату пособия по частичной безработице. Вместо 4 723 000 грн выделят на 2 000 000 млн грн меньше. А по состоянию на 16.07.2020 г. уже использовано 1 600 000 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

С 28 апреля 2020 г. действует порядок, согласно которому работодатели могут обращаться за пособием по частичной безработице.

Центр занятости в течение трех рабочих дней после подачи работодателем соответствующих документов принимает решение о предоставлении пособия по частичной безработице в период карантина.

Молодежь, которая закончила или прекратила обучение в учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место, может зарегистрироваться в службе занятости.

Пособие по частичной безработице на период карантина может выплачиваться ФЛП ам, которые не имеют наемных работников, но являются застрахованными лицами, то есть платили единый социальный взнос.

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