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Экономика США рухнула на треть из-за пандемии (инфографика)

Экономика США рухнула на треть из-за пандемии (инфографика)

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%. При этом падение в первом квартале оценивается в 5%.

Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США.

Сокращение ВВП во втором квартале показало реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были введены карантинные ограничения.

“Полный экономический эффект от пандемии COVID-19 не может быть количественно определен в оценке ВВП за второй квартал 2020 года, поскольку факторы влияния, как правило, включены в исходные данные и не могут быть выделены отдельно”, – говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долларов, во втором квартале до уровня 19,41 трлн долларов. В первом квартале ВВП сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долларов.

По материалам РБК-Украина
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