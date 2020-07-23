Украина получила 2 млрд долларов от выпуска евробондов

Министерство финансов Украины произвело расчеты по новым еврооблигациям, номинированным в долларах США. Облигации размещены с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Кроме того, Минфин также сообщил о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении – 1 013,354 млн долларов.

Как отметили в Минфине, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.

Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более 200 инвесторов со всего мира.

Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены в качестве общих лид-менеджеров и общих дилеров-менеджеров транзакции.