Украина получила 2 млрд долларов от выпуска евробондов

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Министерство финансов Украины произвело расчеты по новым еврооблигациям, номинированным в долларах США. Облигации размещены с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Кроме того, Минфин также сообщил о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Облигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.
В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году в обращении составляет 974,146 млн долларов, а общая сумма еврооблигаций с погашением в 2022 году в обращении – 1 013,354 млн долларов.
Как отметили в Минфине, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).
Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно.
Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла 7 миллиардов долларов от более 200 инвесторов со всего мира.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены в качестве общих лид-менеджеров и общих дилеров-менеджеров транзакции.
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