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Фонд соцстрахования за первое полугодие компенсировал почти 5 млрд грн по больничным

Фонд соцстрахования за первое полугодие компенсировал почти 5 млрд грн по больничным

В январе–июне работодатели подали в Фонд социального страхования Украины на оплату заявления-расчеты с 1,6 миллионами листков нетрудоспособности.

Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.

“Застрахованные украинцы провели на больничных в связи с болезнью или травмой 14,9 млн оплачиваемых за счет фонда дней”, – говорится в сообщении

Суммы выплат:

  • общая сумма расходов ФССУ на компенсацию утраченного украинскими работниками заработка по указанным заявлениям-расчетам составила 4,8 миллиарда гривен, пособия по временной нетрудоспособности получили 1,14 миллиона человек;

Заявления-расчеты финансируются в течение одного рабочего дня, чтобы максимально ускорить получение застрахованными денежных пособий от ФССУ в период карантина. Также в оперативном режиме осуществляется финансирование пособий по беременности и родам.

Напомним, по итогам І полугодия 2020 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 гривны – это на 51,57 гривны, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.

Справка Finance.ua

Что нужно знать о выплатах:

  • пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица;
  • размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа и составляет 50% средней заработной платы (если стаж не превышает 3 лет), 60% (при стаже от 3 до 5 лет), 70% (от 5 до 8 лет) и 100% (если стаж более 8 лет, или при наличии льгот в соответствии с законодательством).

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По материалам Finance.UA
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