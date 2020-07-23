Фонд соцстрахования за первое полугодие компенсировал почти 5 млрд грн по больничным

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В январе–июне работодатели подали в Фонд социального страхования Украины на оплату заявления-расчеты с 1,6 миллионами листков нетрудоспособности.
Об этом сообщает пресс-служба ФССУ.
“Застрахованные украинцы провели на больничных в связи с болезнью или травмой 14,9 млн оплачиваемых за счет фонда дней”, – говорится в сообщении
Суммы выплат:
Заявления-расчеты финансируются в течение одного рабочего дня, чтобы максимально ускорить получение застрахованными денежных пособий от ФССУ в период карантина. Также в оперативном режиме осуществляется финансирование пособий по беременности и родам.
Напомним, по итогам І полугодия 2020 года среднедневной размер пособия по временной потере трудоспособности составил 321,23 гривны – это на 51,57 гривны, или 19,1% больше, чем за тот же период 2019 года.
Что нужно знать о выплатах:
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