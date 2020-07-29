"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья

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Рынок кредитов на жилье оживится ближе к осени.
Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в эфире канала “Украина 24”.
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“Если брать период с начала карантина до мая, спрос и предложение замерли и рынок не работал. Как только ослабили карантин, рынок это ощутил и оживился, и сегодня мы ощущаем, что рынок начал возрождаться и активность возобновилась. Не стоит забывать, что летний период — это время отпуска и отдыха, и традиционно он всегда был не очень активным, поэтому сложно анализировать этот сезон. Мы ожидаем, что ближе к осени рынок еще больше оживится, если не будут опять усилены карантинные меры”, — сказал он.
Эксперт прокомментировал планы правительства снизить ипотечные ставки до 10%.
“Мы надеемся, что заемщик сможет получать такие кредиты и на первичном, и на вторичном рынке. Мы знаем, что банки готовы к таким программам, и мы очень ожидаем, что это еще больше оживит рынок”, — сказал он.
По словам эксперта, сейчас в первую очередь люди покупают жилье для себя, а вот в качестве инвестиции покупка первичной недвижимости довольно рискованна, что связано как с экономической ситуацией в стране, так и с некоторыми застройщиками, которые замораживают стройки. Поэтому основная масса покупателей — это конечные потребители.
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