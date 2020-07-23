Цены на золото обновили исторический рекорд

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Утром 27 июля цена на золото составляла 1931 доллара за унцию, а на закрытии предыдущих торгов – 1943 доллара за унцию, превысив рекорд, установленный в сентябре 2011 года.
Об этом сообщает CNBC.
Для сравнения: исторический рекорд по цене закрытия был зафиксирован 22 августа 2011 года – 1891,9 доллара за унцию. Внутридневной рекорд был достигнут 6 сентября 2011 года – 1923,7 доллара за унцию.
Отмечается, что золото дорожает на фоне пандемии коронавируса и беспокойства инвесторов относительно напряженных отношений между США и Китаем.
Цена золота по итогам торгов 22 июля поднялась до максимума с августа 2011 года на фоне напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
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