Елена Васина: какое будущее ждет оффлайн кредитование

Стремительное развитие технологий значительно изменило сферу потребительского кредитования. Большинство финансовых продуктов сегодня доступны одним нажатием кнопки, а потому все больше людей предпочитают брать кредиты онлайн.

Однако это не означает, что автономный способ подачи заявки на кредит ушел в прошлое.

Онлайн кредитование набирает обороты

По данным Нацкомфинуслуг, в 2019 году небанковскими финансовыми компаниями выдано кредитов физлицам на сумму 43,7 млрд гривен. При этом сумма онлайн кредитов по итогам года составила 27,5 млрд грн, что на 148,4% или на 16,4 млрд гривен больше, чем за 2018 год. Объемы онлайн кредитования стремительно растут.

Такая же позитивная динамика и у безналичных платежей. Общее количество операций (безналичных и получения наличных) с использованием платежных карточек в первом квартале этого года составило 1385,3 млн шт., а их сумма – 920,5 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество операций выросло на 24,5%, а сумма – на 15,6%.

Карантин, без сомнения, усилит эти тенденции. И все же, значительная доля рынка финансовых услуг все еще остается оффлайн. По состоянию на 31 декабря 2019 года из 687 финансовых компаний, которые имели лицензии на кредитование, лишь около 100 оказывали услуги онлайн. Финтех меняет наше восприятие финансов, но значительная часть транзакций все еще совершается в автономном режиме. Это особенно характерно для сферы услуг.

Online vs Offline

Было немало спекуляций на тему того, что необанки и другие финтех-дисрапторы убьют традиционные банки. Но это пока не произошло и прогнозы стали более осторожными. Конкуренция заставила традиционные банки и финансовые учреждения развивать свои онлайн-сервисы. Поэтому потребность в отделениях банков или финансовых компаний становится менее очевидной, но это вовсе не значит, что новые отделения не появляются на карте.

“В Украине есть программы по повышению уровня цифровой и финансовой грамотности, однако многим все еще нужна помощь при выборе финансового продукта и консультации, по его использованию. Личное общение и персонализированный подход более комфортны для определенной категории клиентов и это не изменится в один день. Кредиты оффлайн сегодня востребованы и на рынке много компаний, готовых закрывать эту потребность”, – отмечает Глава комитета по оффлайн кредитованию Всеукраинской Ассоциации финансовых компаний, генеральный директор Bredley Holding Алексей Амитан.

Рынок не готов отказываться

Участники рынка также не торопятся отказываться от разветвленной сети отделений по ряду причин. Как отмечает Директор по маркетингу компании «Благо» Виталий Соловьев, говорить о том, что в ближайшем будущем все перейдут в онлайн и откажутся от физических офисов пока рано. Большая сеть отделений – это прежде всего быстрый доступ клиента к услугам. Есть клиенты, которые более активно воспринимают инновации, есть консервативные, скептически настроенные и рациональные. Много клиентов, и не только старшего поколения, привыкли пользоваться услугами отделений. Кроме этого, с помощью отделений формируется узнаваемость бренда.

Александр Холод, директор “ШвидкоГроші”, говорит, что часть клиентов компании предпочитают отделения, а не онлайн – так им проще и удобнее. По его словам, как только отделения открылись – люди начали снова приходить за наличными деньгами. Их не интересовал перевод на карту. После временных карантинных ограничений рынок постепенно восстановился и сейчас доля оффлайн-кредитования примерно на том же уровне, как и до карантина. В то же время, по словам Александра Холода, не все оффлайн-игроки справились с коронакризисом. Некоторые закрыли свои отделения, многие съехали. Среди причин: проседание спроса, рост просроченной задолженности при том, что объявлены “каникулы” по долгам, высокая арендная ставка, которая не всегда снижалась арендодателями.

Как отметил Генеральный директор FinX Александр Македонский, базовая бизнес-модель компании – это продукт installment и основной канал дистрибуции сеть отделений по всей стране. Клиенты финансового учреждения предпочитают прийти в отделение и решить свой вопрос с персональным менеджером, ведь компания выдает займы на более длительный срок (до 24 месяцев) и на большую сумму (до 50 тыс грн.), чем популярные на рынке PDL-кредиты от онлайн-компаний.

Вопрос – кто выиграет, офлайн или онлайн, в компании не ставят ребром, ведь на самом деле дополнительные возможности кроются в синергии двух моделей. Любая глобальная компания, рассчитывающая на значительную долю рынка, должна быть как в офлайне так и онлайне, а также развивать дистанционные каналы обслуживания (контакт центр, чат, приложение, терминал и т.д), предоставляя своему клиенту скорость, простоту и удобство покупки продукта/услуги и дальнейшего обслуживания, говорит Македонский.

Будущее оффлайн кредитования

В Украине 37% населения не имеют даже банковского счета, и около 30% не пользуются интернетом. Среди тех, кто включен в финансовую систему и имеет доступ к сети, также немало людей, которые предпочитают получать финансовые услуги оффлайн. Это понимают даже гиганты онлайн-ритейла. Например, Amazon и Alibaba открывают оффлайн магазины, в Украине к этой тенденции присоединилась Rozetka.

Будущее за гибридными моделями, которые смогут максимально подстроиться под потребности клиента. Онлайн-сервисы будут развиваться за счет предоставления услуг оффлайн, а традиционные банковские и финансовые учреждения будут направлять свои силы на цифровизацию. Вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, компании с разными бизнес-моделями начнут работать вместе, предлагая как онлайн, так и оффлайн услуги, создавая удобство и надежность, в которых нуждаются клиенты.

Мы безусловно, движемся в онлайн. Но это длительный процесс, которые требует как развития инфраструктуры, так и социокультурных изменений.

Недавно НБУ презентовал стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, согласно которой за пять лет планируется увеличить количество граждан с активным банковским счетом до 80%. Даже при выполнении этой амбициозной задачи пятая часть населения все еще будет исключена из финансовой системы. Можно добавить к этому людей, которые не готовы использовать цифровые услуги по тем или иным причинам, и становится очевидно, что оффлайн-кредитование еще не скоро потеряет актуальность.

Елена Васина, специалист по коммуникациям компании Bredley Holding