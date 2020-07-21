Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних площадок кафе и ресторанов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также – для бизнеса, который ведет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, они будут платить символическую 1 гривну.
“Для летних площадок у ресторанов и для бизнеса, который ведет деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года”, – написал Кличко.
А если предприниматели уже заплатили паевое участие до вступления в силу решения Киевсовета – эти средства будут зачислены как уплата паевого участия на следующий период (год).
“Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем” , – добавил мэр Киева.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Метро на Троещину нельзя построить без денег правительства - экс-глава КГГА ПоповВчера, 11:17 - 903 10
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Новый глава НБУ добавил в декларацию миллионы и драгоценностиВчера, 12:29 - 1522 6
Lifecell запустил тарифы с безлимитным интернетомВчера, 15:34 - 2967 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 26118 2
НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)Вчера, 14:05 - 5454 7
Курс наличного доллараВчера, 12:35 - 4813
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 4531 3
Гетманцев: субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию - повышенаВчера, 11:00 - 4504 32
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 499
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 370
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 370
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5125 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2136 5