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Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних площадок кафе и ресторанов

Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних площадок кафе и ресторанов

Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также – для бизнеса, который ведет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, они будут платить символическую 1 гривну.

“Для летних площадок у ресторанов и для бизнеса, который ведет деятельность в средствах передвижной торговой сети и объектах сезонной передвижной торговой сети, эта норма будет действовать до конца октября этого года. А для сезонных площадок кафе и ресторанов – до конца года”, – написал Кличко.

А если предприниматели уже заплатили паевое участие до вступления в силу решения Киевсовета – эти средства будут зачислены как уплата паевого участия на следующий период (год).

“Несколько месяцев заведения и предприятия не работали. И получили огромные убытки. Мы должны создать благоприятные условия для работы бизнеса в столице. Потому что малый и средний бизнес – это основа экономики города. И, убежден, совместными усилиями и эффективным сотрудничеством мы этот кризис преодолеем” , – добавил мэр Киева.

По материалам Економічна Правда
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