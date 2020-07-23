Илон Маск показал дизайн тоннеля The Boring Company под Лас-Вегасом

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Предприниматель и изобретатель Илон Маск поделился иллюстрацией первого проекта Boring Company в Лас-Вегасе, на котором изображена группа автомобилей Tesla, которые будут транспортировать пассажиров через тоннель. Маск назвал этот проект “индивидуальным общественным транспортом”.
Проект под конференц-центром Син-Сити, первый в компании, близится к завершению после того, как Boring Company закончила работу над двумя основными тоннелями в мае. Уже в следующем году их начнут использовать для транспортировки пассажиров на автомобилях Tesla, говорится в сообщении компании.
По крайней мере, два казино выразили заинтересованность в подключении к данной сети туннелей, защищенных от жары пустыни. Boring Company даже предложила создать сеть тоннелей, которая могла бы в конечном итоге связать весь центр Лас-Вегаса с аэропортом и другими полезными объектами.
Фото: Комментарии
Идея “индивидуального общественного транспорта” пока не особо отличается от обыкновенного шоссе, с той лишь разницей, что объекты находятся под землей. Маск изложил идею, что теоретически нет предела слоям подземных дорог, которые можно построить и постоянно совершенствовать. Маск уверен, что такая технология лучше, чем высокоэффективные поезда и автобусы, поскольку общественный транспорт изживает себя.
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