МАУ возобновила рейсы из Киева в Хорватию

МАУ объявила о возобновлении рейсов из Киева в Хорватию. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

С 18 июля авиакомпания начала летать в Сплит.

“В связи с открытием границ Хорватии для украинских туристов авиакомпания “Международные Авиалинии Украины”, по заказу туроператора “Феерия Путешествий”, начала программу полетов в Хорватию”, – говорится в сообщении.

На период с 18 июля по 26 сентября этого года авиакомпания запустила рейс Киев-Сплит, который будет выполняться каждую субботу.

Мои Fiнансы:

Новые правила въезда для украинцев: перед планированием путешествия в Хорватию рекомендуют:

проверить, относится ли цель поездки к категории, при которой разрешен въезд в Хорватию в период действия ограничительных мер;

в случае туристической цели поездки иметь в наличии документ, подтверждающий бронь отеля/апартаментов;

иметь при себе отрицательный ПЦР -тест за последние 48 часов;

зарегистрировать свое намерение на путешествие в Хорватию через сайт МВД Республики Хорватия. Это ускорит прохождение пограничного контроля, но не является разрешением на гарантированный въезд в Хорватию;