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МАУ возобновила рейсы из Киева в Хорватию

МАУ возобновила рейсы из Киева в Хорватию

МАУ объявила о возобновлении рейсов из Киева в Хорватию. Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

С 18 июля авиакомпания начала летать в Сплит.

“В связи с открытием границ Хорватии для украинских туристов авиакомпания “Международные Авиалинии Украины”, по заказу туроператора “Феерия Путешествий”, начала программу полетов в Хорватию”, – говорится в сообщении.

На период с 18 июля по 26 сентября этого года авиакомпания запустила рейс Киев-Сплит, который будет выполняться каждую субботу.

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Новые правила въезда для украинцев: перед планированием путешествия в Хорватию рекомендуют:

  • проверить, относится ли цель поездки к категории, при которой разрешен въезд в Хорватию в период действия ограничительных мер;
  • в случае туристической цели поездки иметь в наличии документ, подтверждающий бронь отеля/апартаментов;
  • иметь при себе отрицательный ПЦР-тест за последние 48 часов;
  • зарегистрировать свое намерение на путешествие в Хорватию через сайт МВД Республики Хорватия. Это ускорит прохождение пограничного контроля, но не является разрешением на гарантированный въезд в Хорватию;
  • иметь действительный биометрический паспорт и страховой полис.

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По материалам Finance.UA
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