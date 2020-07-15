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ЕС предоставил Молдове 100 миллионов евро кредита

ЕС предоставил Молдове 100 миллионов евро кредита

Европейский Союз предоставил Молдове 100 млн евро кредита.

Соответствующее соглашение подписали сегодня, сообщает NewsMaker.

Министр финансов Серджиу Пушуца отметил, что подписание соглашения “полностью соответствует интересам Молдовы” и свидетельствует о том, что ЕС продолжает поддерживать страну.

“Надеемся, что мы сможем и далее рассчитывать на эту щедрую помощь. При этом правительство Молдовы продолжит принимать меры для европейской интеграции страны и реализации реформ в соответствии с европейскими стандартами”, – заявил он.

Молдова получит кредит двумя равными траншами в течение года. Первый – с меморандумом о взаимопонимании, который молдавская сторона подписала сегодня вместе с соглашением.

Получение второго транша зависит от успехов в реализации положений меморандума.

Вернуть деньги необходимо будет в течение 15 лет единой выплатой. Процентная ставка будет зависеть от ставок на международном финансовом рынке.

Напомним, весной Молдова планировала взять кредит в размере 200 млн евро у Российской Федерации. Этот кредит сравнивали с “кредитом Януковича” 2013 года.

7 мая Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение о кредите от РФ на 200 млн евро противоречит Конституции. Президент Игорь Додон после того сказал, что правительство возобновит переговоры с Россией о предоставлении кредита, а в конце июня, после визита в Москву, заявил, что договорился с Путиным о возобновлении переговоров.

По материалам Европейская правда
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