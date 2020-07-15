ЕС предоставил Молдове 100 миллионов евро кредита

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Европейский Союз предоставил Молдове 100 млн евро кредита.
Соответствующее соглашение подписали сегодня, сообщает NewsMaker.
Министр финансов Серджиу Пушуца отметил, что подписание соглашения “полностью соответствует интересам Молдовы” и свидетельствует о том, что ЕС продолжает поддерживать страну.
“Надеемся, что мы сможем и далее рассчитывать на эту щедрую помощь. При этом правительство Молдовы продолжит принимать меры для европейской интеграции страны и реализации реформ в соответствии с европейскими стандартами”, – заявил он.
Молдова получит кредит двумя равными траншами в течение года. Первый – с меморандумом о взаимопонимании, который молдавская сторона подписала сегодня вместе с соглашением.
Получение второго транша зависит от успехов в реализации положений меморандума.
Вернуть деньги необходимо будет в течение 15 лет единой выплатой. Процентная ставка будет зависеть от ставок на международном финансовом рынке.
Напомним, весной Молдова планировала взять кредит в размере 200 млн евро у Российской Федерации. Этот кредит сравнивали с “кредитом Януковича” 2013 года.
7 мая Конституционный суд Молдовы постановил, что соглашение о кредите от РФ на 200 млн евро противоречит Конституции. Президент Игорь Додон после того сказал, что правительство возобновит переговоры с Россией о предоставлении кредита, а в конце июня, после визита в Москву, заявил, что договорился с Путиным о возобновлении переговоров.
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