Швейцария выделила более 115 млн долл. на техническую и гуманитарную помощь Украине

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Для реализации швейцарской программы сотрудничества с Украиной на 2020-2023 годы предусматривается выделение 108 млн швейцарских франков (115,08 млн долларов – ред.) на гуманитарную и техническую помощь.
Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после завершения переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой в Киеве.
Зеленский отметил, что переговоры с президентом Швейцарской Конфедерации были плодотворными и содержательными. Сегодня впервые в истории двусторонних дипломатических отношений президент Швейцарии посещает Украину с государственным визитом.
“Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество… Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям”, – сообщил Зеленский.
По его словам, документом начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года.
“Для ее реализации швейцарская сторона выделила 108 млн швейцарских франков (115,08 млн долларов – ред.) на гуманитарную и техническую помощь”, – добавляется в сообщении.
Со своей стороны Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга подчеркнула необходимостьглубления сотрудничества между двумя странами.
“Украина уже более 20 лет является одной из основных стран в международном сотрудничестве Швейцарии… Сейчас настало время, чтобы развивать наши отношения. Мы должны использовать все, чего мы достигли, чтобы развивать наш потенциал в экономическом, политическом, научном и культурном плане”, – отметила она.
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