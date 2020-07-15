Украина нарастила импорт по всем группам молочной продукции

За январь-июнь 2020 года было импортировано молочной продукции на сумму 137 млн долл. США, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наращивание поставок в Украину из-за границы произошло по всем группам молочной продукции. Более чем в 7,7 раз выросли поставки масла сливочного ( 6,5 тыс. т) и в 5 раз молока и сливок не сгущенных ( 5 тыс. т), сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

«Вытеснение отечественного сливочного масла импортным товаром из ЕС (преимущественно польским), связано с более конкурентными ценами европейской продукции на рынке, в том числе за счет существующей мощной государственной поддержки указанного сегмента и стимулирования экспортной деятельности в Евросоюзе. Незначительное уменьшение (-2%) цен на отечественную продукцию в течение двух последних месяцев осложняет конкуренцию с европейским товаром, цены на который «просели» на 13%», — объясняет Валентина Крапивко, аналитик УКАБ.

Вместе с этим, за январь-июнь 2020 года Украиной было экспортировано молочной продукции на сумму 87,5 млн долл. США, что на треть или 32% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспортные поставки по всем группам молочной продукции уменьшились. Наибольшие темпы сокращения демонстрировали поставки за рубеж масла сливочного – на 43% (-5,4 тыс. т), молока и сливок сгущенных – на 36% (-7,7 тыс. т).