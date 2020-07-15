Экономика США за 2 квартал года сократилась на 37% - МВФ

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Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении.
Об этом свидетельствует оценка Международного валютного фонда.
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МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, “несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики”.
Личные потребительские расходы в США в феврале-марте снизились на 18%, особенно в таких секторах услуг, как ресторанный и гостиничный бизнес, а также ритейл, отмечают в МВФ.
В мае наблюдался рост потребительских расходов на 8% на фоне возобновления работы предприятий и повторный наем работников.
Однако МВФ отмечает сохранение высокого уровня неопределенности.
“Главным риском, который сложнее всего количественно определить, является то, что скачок случаев COVID-19 в США может привести к новой частичной остановке деятельности для сохранения жизней”, – говорится в пресс-релизе.
Кроме этого, МВФ ожидает “значительного скачка” показателя отношения долга к ВВП страны. По прогнозу организации, к 2030 году он возрастет до 160%, даже если не будут приняты новые фискальные меры поддержки экономики.
“Низкие процентные ставки дадут пространство для маневра, но как только экономическая ситуация улучшится, будет необходимо прийти к незначительному первичному профициту бюджета, чтобы стабилизировать уровень задолженности”, – добавили в МВФ
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