Экономика США за 2 квартал года сократилась на 37% - МВФ

Экономика США по итогам второго квартала сократилась на 37% в годовом выражении.

Об этом свидетельствует оценка Международного валютного фонда.

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МВФ также прогнозирует, что по итогам года падение ВВП страны составит 6,6%, “несмотря на беспрецедентную политику поддержки экономики”.

Личные потребительские расходы в США в феврале-марте снизились на 18%, особенно в таких секторах услуг, как ресторанный и гостиничный бизнес, а также ритейл, отмечают в МВФ.

В мае наблюдался рост потребительских расходов на 8% на фоне возобновления работы предприятий и повторный наем работников.

Однако МВФ отмечает сохранение высокого уровня неопределенности.

“Главным риском, который сложнее всего количественно определить, является то, что скачок случаев COVID-19 в США может привести к новой частичной остановке деятельности для сохранения жизней”, – говорится в пресс-релизе.

Кроме этого, МВФ ожидает “значительного скачка” показателя отношения долга к ВВП страны. По прогнозу организации, к 2030 году он возрастет до 160%, даже если не будут приняты новые фискальные меры поддержки экономики.

“Низкие процентные ставки дадут пространство для маневра, но как только экономическая ситуация улучшится, будет необходимо прийти к незначительному первичному профициту бюджета, чтобы стабилизировать уровень задолженности”, – добавили в МВФ