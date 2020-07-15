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Разумков прокомментировал уровень заработных плат депутатов

Разумков прокомментировал уровень заработных плат депутатов

В настоящее время уровень заработных плат народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты при том уровне заработных плат, которые есть на сегодня в Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

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“Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины… Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество. Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет человека, который говорил бы, что “мне хватает” или “не хочется больше”. Хочется, но я думаю, что нужно адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов… она соответствует нормальному уровню оплаты. Многие вопросы берет на сегодня на себя государство, бюджет. У меня таких вопросов не возникает”, – отметил он.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано.

По материалам УНН
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