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Великобритания просит Японию развернуть 5G без Huawei

Великобритания просит Японию развернуть 5G без Huawei

Британское правительство обратилось к Японии с просьбой оказать помощь в развитии телекоммуникационной сети 5G без привлечения китайской компании Huawei.

Об этом пишет издание Nikkei.

Альтернативными поставщиками оборудования 5G названы японские компании NEC Corp и Fujitsu Ltd.

Великобритания имеет целью привлечь японские компании к конкуренции с другими телекоммуникационными компаниями, такими как шведская Ericsson и финская Nokia, чтобы способствовать разработке недорогих продуктов, приемлемых для британских телекоммуникационных компаний.

Накануне Великобритания приняла решение отказаться от оборудования Huawei в создании сети 5G.

Вскоре после объявления запрета Huawei британские правительственные чиновники встретились с представителями японских правительственных органов, в частности Секретариата национальной безопасности, а также Национального центра готовности к инцидентам и стратегии кибербезопасности, с целью наладить сотрудничество.

По материалам Економічна Правда
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