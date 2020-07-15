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Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождение

Полгода СИЗО и 50 тысяч штрафа: в Раде готовят новые наказания за пьяное вождение

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят вернуть уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

“Действующие административно-правовые нормы являются слишком снисходительным к нарушителям правил дорожного движения, в частности тех положений, которыми установлена ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения”, – отмечается в пояснительной записке.

Как заявила одна из авторов законопроекта и нардеп партии Голос Александра Устинова, документ значительно повышает штрафы за нетрезвое управление авто и предлагает предоставить полномочия полицейским принудительно доставлять для медицинского освидетельствования пьяных водителей и отбирать у них права.

Наказание:

  • предлагается повысить штрафы с 10 200 до 34 000-51 000 гривен за первое нарушение и до 51 000 грн за второе нарушение правил;
  • законопроект дает право арестовывать сроком на полгода водителей, которые совершают данный уголовный проступок повторно.
  • предлагается разрешить лишать прав водителей за пьяное вождение от двух до трех лет.

Справка Finance.ua:

  • 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект Президента Владимира Зеленского об усилении ответственности водителей за вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости.
  • Сейчас за пьяное вождение предусмотрены такие штрафы: от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000-34 000 гривен) за первое нарушение, и до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (до 51 000 гривен) за повторное нахождение за рулем в состоянии опьянения.
  • Кроме того, с 1 января 2020 года нетрезвое вождение – не административное, а уголовное нарушение.
По материалам Finance.UA
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