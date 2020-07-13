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Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или ведения другой неоплачиваемой деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что вскоре Украина либерализует визовый режим для иностранных туристов на срок до 8 месяцев.
  • Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина введет еще три безвиза с ЕС.

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По материалам Finance.UA
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