Украина договорилась о безвизе еще с одной страной

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Гренады об отмене визовых требований.
Об этом сообщили в МИД Украины.
Положениями Соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или ведения другой неоплачиваемой деятельности.
Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.
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