Сколько украинцев воспользовались правом на бесплатную приватизацию земли (инфографика)

Правом на бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения с 2013 по 2020 год воспользовались 445,5 тыс. граждан Украины.

Об этом рассказал председатель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

«С 2013 по 2020 год утверждены проекты землеустройства и предоставлено в соответствующую собственность граждан 700 тыс. га. Если говорить о количестве украинцев, которые получили землю в рамках бесплатной приватизации, то практически каждый сотый украинец воспользовался своим правом: с 2013 по 2020 год по решению территориальных органов Госгеокадастра земельные участки получили 445 486 граждан Украины», – рассказал Лещенко.

Как он отметил, что в настоящее время в Госгеокадастре происходит создание единой базы из региональных управлений и кадастров с перечнем всех граждан Украины, которые с 2013 года получили в режиме бесплатной приватизации земельных участков до 2 га.

«Фактически речь идет о создании единого реестра первичного приобретателя в системе Госгеокадастра Украины», – подчеркнул руководитель ведомства.

По его словам, динамика свидетельствует, что почти каждый год увеличивались объемы бесплатной приватизации. Большая часть выделенных земельных участков (570 тыс. га) были предоставлены украинцам для ведения личного земельного хозяйства.

«Свои два гектара в течение последних 7 лет получили 332 тыс. граждан для ведения личного крестьянского хозяйства», – отметил Лещенко.