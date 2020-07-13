По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (53,433 млн и 59,808 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (60 и 42), максимальный курс продажи доллара 30,31 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,26-27,27 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 102 активных заявок по доллару на сумму 113,241 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,2800 – 50 000

27,2700 – 50 000

27,2700 – 200 000

27,2600 – 120 000

27,2600 – 99 999

27,2500 – 100 000

27,2500 – 20 000



Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,2000 – 1 200

27,2500 – 20 000

27,2700 – 7 200

27,2800 – 99 999

27,2800 – 25 000

27,2800 – 15 000

27,2800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,4444 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,2435 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua