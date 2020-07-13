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Хакеры взломали Twitter-аккаунты американских знаменитостей для рекламы биткойна

Хакеры взломали Twitter-аккаунты американских знаменитостей для рекламы биткойна

Неизвестные хакеры взломали Twitter-аккаунты знаменитых людей из США и разместили там предложения заработать на криптовалюте биткойн, передает “Коммерсант”.

Как отмечает издание, сетевые взломщики предлагали “удвоение всех платежей”.

В частности, подобные мошеннические объявления были опубликованы в аккаунтах главы SpaceX Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, председателя Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и нескольких компаний, связанных с криптовалютами.

Кроме этого, взлому подвергся также аккаунт бывшего президента Барака Обамы, передает CNBC. Твит Илона Маска был удален через несколько минут после отправки.

“Мы знаем об инциденте с безопасностью, влияющем на аккаунты в Twitter. Мы расследуем и принимаем меры, чтобы исправить это. Мы скоро всех обновим”,— заявили в компании.

По данным Blockchain.com, один кошелек, связанный с твитами, получил более 12 биткойнов на сумму более $110 тысяч.

Глава Twitter Джек Дорси заявил, что компания диагностирует проблему хакерского взлома и поделится результатами, “когда у нас будет более полное понимание того, что именно произошло”. Он назвал произошедшее “тяжелым днем для нас в Twitter”.

По материалам Дело
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