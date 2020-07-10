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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,522 млн и 36,814 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (47 и 44), максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,12-27,13 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 91 активная заявка по доллару на сумму 85,336 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,1500 – 2 222
27,1300 – 50 000
27,1200 – 50 000
27,1200 – 45 000
27,1200 – 30 000
27,1200 – 55 000
27,1200 – 33 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,1000 – 10 000
27,1000 – 20 000
27,1000 – 1 500
27,1200 – 30 000
27,1200 – 25 000
27,1300 – 3 200
27,1300 – 5 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,1577 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,1011 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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