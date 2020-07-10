Минцифры готовится запустить электронный ИНН в приложении "Дія"

Скоро украинцы смогут воспользоваться электронным идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) в приложении “Дія”.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

“Вчера (14.07) Верховна Рада приняла изменения в налоговый кодекс, тем самым проложила путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажечке)”, – написал он.

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По словам Федорова, скоро электронный ИНН запустят в “Дии”. Он будет отдельным электронным документом, а обмениваться им с государственными органами будет легко через QR и push-уведомление.

Напомним, в апреле 2020 года Минцифры презентовало ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.

Справка Finance.ua:

В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.