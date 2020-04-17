В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"

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В Украине в ходе онлайн-презентации представили ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
“В начале февраля презентовали “Дія” с доступом к цифровому водительскому удостоверению и свидетельству регистрации авто, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии “Государство в смартфоне”, прошло всего два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг – представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт теперь доступны в приложении “Дія”, – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, за первые три дня мобильного приложения “Дія” его пользователями стали 1 млн украинцев, сейчас уже – 2,3 млн украинцев.
“Мы были десятые в мире, кто ввел цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации. Теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им такие же юридические права, что и у пластиковых или бумажных”, – сказал Зеленский.
После карантина электронными паспортами можно будет пользоваться:
“Мы планируем, что е-паспорт полностью заменит ID-карты и бумажные. Касаемо безопасности: благодаря нашим партнерам – компании epam – мы разработали систему работы с QR-кодами в “Дії”. Это самый безопасный способ проверки подлинности паспорта. Каждый человек может проверить действительность любого документа другого человека благодаря “Дії”, – добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Как получить электронные документы:
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