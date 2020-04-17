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В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"

В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении "Дія"

В Украине в ходе онлайн-презентации представили ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.

“В начале февраля презентовали “Дія” с доступом к цифровому водительскому удостоверению и свидетельству регистрации авто, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии “Государство в смартфоне”, прошло всего два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг – представляем цифровой паспорт гражданина Украины и загранпаспорт теперь доступны в приложении “Дія”, – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, за первые три дня мобильного приложения “Дія” его пользователями стали 1 млн украинцев, сейчас уже – 2,3 млн украинцев.

“Мы были десятые в мире, кто ввел цифровые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации. Теперь стали одними из первых, кто реализовал цифровые паспорта, и точно первые, кто предоставил им такие же юридические права, что и у пластиковых или бумажных”, – сказал Зеленский.

После карантина электронными паспортами можно будет пользоваться:

  • во время путешествия самолетом и поездом;
  • для подтверждения возраста;
  • для получения почтовых услуг;
  • для подтверждения личности в правоохранительных органах;
  • для получения услуг связи;
  • для получения госуслуг в приложении “Дія”;
  • для банковских операций;
  • для гостиничных услуг.

“Мы планируем, что е-паспорт полностью заменит ID-карты и бумажные. Касаемо безопасности: благодаря нашим партнерам – компании epam – мы разработали систему работы с QR-кодами в “Дії”. Это самый безопасный способ проверки подлинности паспорта. Каждый человек может проверить действительность любого документа другого человека благодаря “Дії”, – добавил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как получить электронные документы:

  • если у вас уже есть ID-карточка и биометрический загранпаспорт, все что нужно, просто скачать приложение “Дия” и зарегистрироваться в нем;
  • если ваши документы обработаны, вы сможете увидеть их в списке доступных документов в приложении;

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины разрешил использовать приложение государства в смартфоне «Дія» для удостоверения личности во время путешествий самолетом или поездом.
  • В приложении государственных услуг онлайн «Дія» уже доступны электронные водительские права и технический паспорт, упрощенная регистрация и закрытие ФЛП, электронный студенческий билет.
  • В приложении “Дія” планируют добавить еще и квитанцию ​​за коммунальные услуги, которая там будет отображаться.

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По материалам Finance.UA
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