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"Дія" запустила бета-тестирование регистрации ООО

"Дія" запустила бета-тестирование регистрации ООО

Минцифры запустило бета-тестирование регистрации ООО через портал “Дія”, подача заявления займет 20 минут.

Об этом в Facebook написал глава министерства Михаил Федоров.

“Друзья, мы начинаем бета-тестирование регистрации ООО на портале “Дія”. Напоминаю, что недавно мы запустили регистрацию ФЛП на портале “Дія”. Уже 20 тысяч украинцев стали предпринимателями благодаря услуге. Скорость открытия — 7-10 минут”, – написал Федоров.

Теперь будут доступны:

▪️ регистрация ООО на основании модельного устава. Подача заявления занимает 20 мин,

▪️ переход ООО на деятельность на основании модельного устава. Подача заявления: 10 мин. Регистрация услуг — 1 рабочий день.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться 🧐

“Можно выбрать упрощенную систему налогообложения и подать заявку на регистрацию плательщиков НДС. Ранее эти взаимоисключающие заявления формировались одновременно, что было препятствием для ООО осуществлять свою деятельность. В онлайне мы добавили функционал, недоступную в реале. Изменить положение или выбрать некоторые пункты устава можно только онлайн”, – отметил Федоров.

Справка Finance.ua:

  • В Украине презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • В приложении государственных услуг онлайн «Дія» уже доступны электронные водительские права. В приложение планируется добавить еще и квитанцию за коммунальные услуги, которая там будет отображаться.

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По материалам Finance.UA
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